Гомельский объяснил, почему «Зенит» предложил новый контракт 36-летнему Фридзону

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о решении «Зенита» заключить новый контракт с 36-летним защитником Виталием Фридзоном. О новом соглашении было объявлено в конце июня. Оно будет действовать один сезон.



«Идея Паскуаля ясна и понятна. Фридзон может выполнить функции ролевого игрока. В том составе «Зенита», который сформирован к этому моменту, Фридзон может выйти на площадку на очень короткий отрезок и забить важнейший мяч. А может в этот же короткий отрезок сделать важный перехват», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Виталий принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 3,2 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 0,9 передачи. «Зенит» впервые в истории стал победителем турнира.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: