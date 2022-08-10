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Гомельский объяснил, почему «Зенит» предложил новый контракт 36-летнему Фридзону

Гомельский объяснил, почему «Зенит» предложил новый контракт 36-летнему Фридзону
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о решении «Зенита» заключить новый контракт с 36-летним защитником Виталием Фридзоном. О новом соглашении было объявлено в конце июня. Оно будет действовать один сезон.

«Идея Паскуаля ясна и понятна. Фридзон может выполнить функции ролевого игрока. В том составе «Зенита», который сформирован к этому моменту, Фридзон может выйти на площадку на очень короткий отрезок и забить важнейший мяч. А может в этот же короткий отрезок сделать важный перехват», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Виталий принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 3,2 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 0,9 передачи. «Зенит» впервые в истории стал победителем турнира.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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