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«Леброн не возражает». Эксперт назвал игрока, через которого «Лейкерс» будут строить атаку

«Леброн не возражает». Эксперт назвал игрока, через которого «Лейкерс» будут строить атаку
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Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм будет строить игру в атаке через форварда Энтони Дэвиса. Об этом рассказал эксперт, обозреватель Yahoo Sports Крис Хайнс.

«Хэм, по сведениям источников, сказал, что одна из особенностей, которую он будет реализовывать, заключается в том, что нападение будет строиться через Энтони Дэвиса, а Джеймс не возражает. В команде воодушевлены прогрессом Дэвиса в межсезонье и считают, что он будет в оптимальной форме, чтобы избежать серьёзных травм и переносить более тяжёлую нагрузку», — сказал Хайнс.

Напомним, в минувшем сезоне НБА «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

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