В «Лейкерс» готовы добавить два пика в сделку по Кайри Ирвингу

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» готовится усилить своё предложение касательно потенциального обмена разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, сообщает журналист издания The Athletic Джован Буха.

Напомним, ранее сообщалось, что камнем преткновения в переговорах между командами стало нежелание «Лейкерс» добавлять в сделку два пика первого раунда к Расселу Уэстбруку, однако, по сообщению инсайдера, ситуация изменилась.

Ранее обозреватель Шэмс Чарания сообщил, что Ирвинг не планирует покидать «Нетс» в предстоящем сезоне, однако отметил, что на ситуацию может повлиять его товарищ и лидер команды Кевин Дюрант, в настоящий момент требующий от руководства обмена.