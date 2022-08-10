Дрэймонд Грин: люди говорят, обмен Ингрэма был ошибкой, но «Лейкерс» выиграли титул

Форвард команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» поступило правильно, обменяв Брэндона Ингрэма на Энтони Дэвиса и сохранив Кайла Кузму в 2019 году.
«Когда люди говорят о подобных решениях, они не понимают, что такое успех. Они говорят, что обмен Брэндона Ингрэма – ошибка, ведь он стал участником Матча всех звёзд. На что я отвечу, что «Лейкерс» выиграли чемпионат.
Неважно, что вы думаете об этом – титул всегда важнее. Не уверен, что «Лейкерс» выиграли бы с Ингрэмом. Игроки должны подходить друг к другу. Кайл Кузма и Кентавиус Колдуэлл-Поуп лучше подходят команде», – сказал Грин в рамках своего YouTube-подкаста.
Ранее издание The Athletic сообщило, что в «Лейкерс» готовы добавить два пика в сделку по Кайри Ирвингу.
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