45 процентов опрошенных читателей «Чемпионата» считают приговор Грайнер приемлемым

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе о приговоре двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, американки Бриттни Грайнер.

Напомним, 4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. В феврале спортсменка была задержана в аэропорту Шереметьево с жидкостью для курения, в которой содержалось гашишное масло.

Из 11,5 тысяч опрошенных читателей 33 процента посчитали приговор Бриттни Грайнер излишне суровым. 45 процентов сочли решение суда приемлемым, поскольку оно укладывается в рамки Уголовного кодекса РФ. 22 процента посчитали событие малозначительным из-за вероятности политического обмена американки.