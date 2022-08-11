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Дюрант может бойкотировать предсезонные сборы «Нетс»

Дюрант может бойкотировать предсезонные сборы «Нетс»
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может пропустить предсезонные тренировочные сборы команды.

Журналист New York Daily News Кристиан Уинфилд в социальных сетях сообщает, что Дюрант рассматривает возможность бойкотировать сборы «Бруклина» в знак протеста против того, что его отказываются обменивать в другую команду.

В межсезонье Дюрант подал запрос на обмен. Форвард в первую очередь рассматривал варианты с «Майами Хит» и «Финикс Санз».

Ранее сообщалось, что Дюрант провёл встречу с владельцем «Нетс» Джозефом Цаем, на которой выдвинул ему ультиматум. Кевин не хочет выступать за команду до тех пор, пока её генеральным менеджером является Шон Маркс, а тренирует Стив Нэш.

Цай подтвердил, что встреча действительно была, но публично выразил поддержку Марксу и Нэшу.

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