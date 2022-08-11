Бэйлесс: Дюрант может блефовать сколько угодно, его не обменяют

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс заявил, что ультиматум звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта не приведёт к ожидаемому результату.
Дюрант ранее провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.
«Дюрант, ты можешь сколько угодно обижаться и блефовать, но Цай не уступит тебе. Хотя, может быть, он заменит Нэша, но у тебя четырёхлетний контракт с «Бруклином». Собираешься бойкотировать матчи? Нет. Играть вполсилы? Нет. Нравится тебе это, Кевин, или нет, но ты начнёшь сезон в этой команде», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
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