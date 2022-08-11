Агент Ирвинга: у Кайри нет никакой ненависти к генменеджеру и тренеру «Бруклина»

Мачеха и агент разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга Шеталлия Райли Ирвинг опровергла слухи о том, что игрок негативно относится к главному тренеру команду Стиву Нэшу и генеральному менеджеру Шону Марксу.



«Понятия не имею, откуда взялось это мнение, но у Кайри нет никакой ненависти к Нэшу или Марксу. Он никогда не поступает так и не позиционирует себя таким образом. Кайри всегда выступает за любовь, принятие и мир», — приводит слова Шеталлии New York Post.



Ранее сообщалось, что форвард «Бруклина» Кевин Дюрант выдвинул ультиматум владельцу «Нетс» Джозефу Цаю и сообщил, что останется в команде, если будут уволены Нэш и Маркс.



Также появилась информация о том, что Кайри Ирвинг не хочет работать с нынешним тренерским штабом.

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