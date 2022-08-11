«Бруклин» просил Тейтума и Брауна в обмен на Дюранта

«Бруклин Нетс» в текущее межсезонье рассматривал вариант обмена звёздного форварда команды Кевина Дюранта на двух лидеров «Бостон Селтикс».



Как сообщает обозреватель Boston Globe Адам Химмельсбах, в начале переговоров между клубами руководство «Нетс» запросило возможность обменять Дюранта на Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, но в «Селтикс» отказались от такого варианта.



Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант, запросивший в начале июля обмен в другую команду, выдвинул условия руководству «Нетс». Форвард заявил, что останется, если будут уволены генеральный менеджер и главный тренер клуба. В свою очередь, владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично поддержал тренерский и административный штаб.



В минувшем сезоне «Бостон Селтикс» вместе с Тейтумом и Брауном впервые за 12 лет вышли в финала НБА. В первом раунде плей-офф «Бостон» со счётом 4-0 переиграл «Бруклин», за который выступает Дюрант.

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