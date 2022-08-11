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Эксперт назвал условие, при котором «Лейкерс» могут выйти в плей-офф

Эксперт назвал условие, при котором «Лейкерс» могут выйти в плей-офф
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Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст уверен, что в новом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» будет сложно пробиться в плей-офф НБА.

«На самом деле даже попадание «Лейкерс» в раунд плей-ин будет довольно оптимистичным сценарием. Для этого Энтони Дэвис и Леброн Джеймс должны оставаться здоровыми большую часть сезона. Обоим нужно выступить на очень высоком уровне. С таким составом «Лейкерс» должны выдать максимум, чтобы попасть в плей-офф.

У команды хаотично подобрали ролевых игроков. Новый тренерский штаб, много новичков, много новых сочетаний. Будет очень сложно, без Леброна и Дэвиса не получится выиграть много игр», — приводит ESPN слова Уиндхорста.

В прошлом сезоне «Лейкерс» не вышли в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.

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