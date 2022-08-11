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Американский журналист объяснил, почему к Грайнер особое отношение в правительстве США

Американский журналист объяснил, почему к Грайнер особое отношение в правительстве США
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Американский журналист Джейсон Уитлок уверен, что баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России, пользуется особым отношением со стороны правительства США.

«Будь Грайнер обычной белой девушкой традиционной ориентации, мы бы не говорили об её обмене на торговца оружием. С ней будут обращаться так же, как с Полом Уиланом, который много лет сидит в российской тюрьме, и никто не выдаёт убийц и торговцев оружием.

Именно тот факт, что она темнокожая женщина и к тому же лесбиянка, заставляет нас участвовать в этом обмене. Думаю, обычные люди обеспокоены и думают, что раз они не чёрные и не геи, то правительство не пойдёт на сделку ради них. Россия точно знала, на кого нацелилась, потому что наша культура сама придала большое значение меньшинствам. 20 лет назад Россия бы так не поступила», — приводит слова Уитлока Fox Sports.

Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка оштрафована на 1 млн рублей.

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