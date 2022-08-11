Эксперт: «Клипперс» — лучшая команда на Западе
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Эксперт ESPN Тим Бонтемпс считает, что у «Лос-Анджелес Клипперс» есть хорошие шансы провести хороший сезон в НБА.
«Клипперс» – лучшая команда на Западе, когда все в строю, в этом нет никаких сомнений. Весь прошлый сезон они собирали игроков и активы, готовились к возвращению Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Они смогли усилиться Норманом Пауэллом и Робертом Ковингтоном, сохранили Николя Батюма. Эта команда способна играть в любом стиле, у них есть чемпионский тренер Тайрон Лю. У «Клипперс» есть всё необходимое для победы в чемпионате НБА», — приводит слова Бонтемпса ESPN.
Ранее чемпион НБА, бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Клипперс» стал лучшей командой межсезонья.
Новость по темеКендрик Перкинс назвал лучшую команду межсезонья НБА
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