Виктор Оладипо: у Уэстбрука правильный настрой

Защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо считает, что в предстоящем сезоне разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук собирается доказать свою способность играть на высшем уровне.



«Мы с Расселлом на одной волне. Стоит встретиться и пообщаться с ним, чтобы посмотреть на его настрой. Но у него правильный настрой, это точно», — сказал Оладипо в эфире шоу Винса Картера.



Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» пытался обменять Уэстбрука на форварда «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, но сделка сорвалась, так как калифорнийская команда не захотела включать в неё драфт-пики первого раунда.



У Расселла Уэстбрука остался год по контракту с «Лейкерс», согласно которому он получит $ 47 млн.



В минувшем сезоне «Лейкерс» не вышли в плей-офф НБА, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.