Новичок «Сакраменто» Хаертер рассчитывает, что «Кингз» выйдут в плей-офф впервые за 17 лет
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Новобранец «Сакраменто Кингз» Кевин Хаертер заявил, что команда настроена попасть в плей-офф в следующем сезоне НБА.
«Думаю, в настрое на выход в плей-офф важна каждая деталь. Начиная от администрации клуба и заканчивая каждым игроком. Важен настрой каждого. Если кто-то будет настроен скептически, то он может не выложиться на площадке, а это точно не поможет пройти в плей-офф. Первое, что я услышал после обмена, — то, как давно команда не участвовала в плей-офф. У нас всех одно желание. Мы голодны до побед», — приводит слова Кевина Хаертера NBC Sports.
В последний раз «Кингз» принимали участие в плей-офф в 2006 году.
Кевин Хаертер перешёл в команду этим летом в результате обмена из «Атланты Хоукс».
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