НБА выведет из обращения номер Билла Расселла

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового Билла Расселла, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Расселл станет первым игроком в истории американской лиги, номер которого выведен из обращения во всей лиге.



Напомним, Расселл скончался 31 июля. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.



Ранее легендарный баскетболист, пятикратный чемпион лиги Мэджик Джонсон предложил вывести из обращения игровой номер Билла Расселла во всей НБА.