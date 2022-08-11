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НБА выведет из обращения номер Билла Расселла

НБА выведет из обращения номер Билла Расселла
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Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового Билла Расселла, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Расселл станет первым игроком в истории американской лиги, номер которого выведен из обращения во всей лиге.

Напомним, Расселл скончался 31 июля. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.

Ранее легендарный баскетболист, пятикратный чемпион лиги Мэджик Джонсон предложил вывести из обращения игровой номер Билла Расселла во всей НБА.

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