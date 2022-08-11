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Леброн сможет выступать под номером 6, несмотря на решение НБА вывести его из обращения

Леброн сможет выступать под номером 6, несмотря на решение НБА вывести его из обращения
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Выступающие в настоящий момент под номером 6 баскетболисты смогут продолжить использовать его, несмотря на решение лиги вывести этот номер из обращения, сообщает Bleacher Report. Таким образом, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сможет продолжать выступать под шестым номером, который он вернул себе в преддверии старта прошлого сезона.

Однако с этого момента ни в одной из команд лиги нельзя будет выбрать данный номер.

Помимо Леброна Джеймса, шестой номер используют несколько баскетболистов в командах НБА, в частности, игрок «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис.

Напомним, ранее НБА приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового Билла Расселла.

Расселл скончался 31 июля. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо завоевания 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.

Расселл стал первым игроком в истории американской лиги, номер которого выведен из обращения во всей НБА.

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