Стейн: Дюрант изначально знал, что ультиматум «Бруклину» не сработает

Инсайдер Марк Стейн поделился мыслями об ультиматуме звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта руководству клуба.
Дюрант ранее провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.
«Среди команд лиги всё больше растёт убеждение, что Дюрант изначально знал, что ультиматум не сработает и что Цай не станет уступать. Одна из теорий по встрече Дюранта и Цая в том, что Кей Ди пытается создать как можно больше внутренних разногласий в надежде, что это заставит «Нетс» снизить запрашиваемую цену и обменять его на фоне недовольства и раздражения», — сказал Стейн в эфире своего подкаста.
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