Ирвинг намекнул, что готов рассказать правду о ситуации в «Бруклине»

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг намекнул, что готов рассказать, как на самом деле обстоит ситуация с его возможным уходом из клуба этим летом.
«Когда вы будете готовы вырваться из-под контроля СМИ над вашим подсознанием и вашими мыслями, я приглашаю вас встретиться на одной из моих платформ, и мы всё обсудим. Наше племя любит разговоры о правде и о том, что в действительности происходит. Так что добро пожаловать на смену парадигм», — написал Кайри в своих социальных сетях.
Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.
Также сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готов обменять Кайри на Уэстбрука, но сделка затянулась.
- 12 августа 2022
-
10:46
-
10:18
-
09:42
-
09:41
-
00:54
- 11 августа 2022
-
23:58
-
22:54
-
21:47
-
20:55
-
19:52
-
18:48
-
17:23
-
17:06
-
16:17
-
15:30
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:42
-
10:49
-
09:55
- 10 августа 2022
-
23:51
-
21:36
-
19:44
-
17:58
-
15:55
-
14:48
-
13:22
-
12:53
-
12:04
-
10:56
-
10:08
-
00:57
- 9 августа 2022
-
23:45
-
23:12