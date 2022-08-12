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Ирвинг намекнул, что готов рассказать правду о ситуации в «Бруклине»

Ирвинг намекнул, что готов рассказать правду о ситуации в «Бруклине»
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг намекнул, что готов рассказать, как на самом деле обстоит ситуация с его возможным уходом из клуба этим летом.

«Когда вы будете готовы вырваться из-под контроля СМИ над вашим подсознанием и вашими мыслями, я приглашаю вас встретиться на одной из моих платформ, и мы всё обсудим. Наше племя любит разговоры о правде и о том, что в действительности происходит. Так что добро пожаловать на смену парадигм», — написал Кайри в своих социальных сетях.

Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.

Также сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готов обменять Кайри на Уэстбрука, но сделка затянулась.

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