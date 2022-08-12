Экс-капитан «Зенита» Понитка отказывается играть за сборную из-за конфликта с братом

Бывший капитан «Зенита» Матеуш Понитка отказывается выступать за сборную Польши на чемпионате Европы из-за конфликта с родным братом Марцелем Пониткой.
Марцель ранее критиковал брата и призывал провести встречу с ним и с главным тренером сборной.
«После интервью Марцеля я с ним в одной команде играть не буду. И я считаю, что для команды нужны люди с характером, а не те, кто себя жалеет. Что Марцель, что родители очень любят строить из себя жертв. Тем не менее я никогда не отказывал брату в какой бы то ни было помощи, а в ответ меня оскорбляли и преуменьшали мои умения. Спросите Марцеля, как он плакал в разговоре с тренером в «Зелёна-Гуре» или как дискредитировал меня перед другими игроками.
Если его вызовут в сборную, я с ним играть не буду. Если тренер решит, что Марцель полезнее, я освобожу ему место в команде», — цитирует Матеуша Понитку Eurohoops.
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