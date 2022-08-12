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Дрэймонд Грин назвал свою символическую пятёрку всех времён НБА

Дрэймонд Грин назвал свою символическую пятёрку всех времён НБА
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал символическую пятёрку Национальной баскетбольной лиги всех времён.

«Шакил будет на позиции пятого номера, Стефен Карри разыгрывает. На «тройку» я поставлю Леброна Джеймса и Тима Данкана на позицию четвёртого номера. Ну и если вы думаете, что я могу назвать на «двойку» не Майкла Джордана, а кого-то ещё, то вы сошли с ума.

Ещё хотел бы обязательно отметить, что Коби Брайант был максимально близок к тому, чтобы оказаться в моей пятёрке всех времён», — приводит слова Дрэймонда «твиттер» The Volume.

В минувшем сезоне Дрэймонд Грин принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 7,5 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 7 результативных передач.

«Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА в четвёртый раз за последние восемь лет, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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