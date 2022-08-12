Дрэймонд Грин назвал свою символическую пятёрку всех времён НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал символическую пятёрку Национальной баскетбольной лиги всех времён.
«Шакил будет на позиции пятого номера, Стефен Карри разыгрывает. На «тройку» я поставлю Леброна Джеймса и Тима Данкана на позицию четвёртого номера. Ну и если вы думаете, что я могу назвать на «двойку» не Майкла Джордана, а кого-то ещё, то вы сошли с ума.
Ещё хотел бы обязательно отметить, что Коби Брайант был максимально близок к тому, чтобы оказаться в моей пятёрке всех времён», — приводит слова Дрэймонда «твиттер» The Volume.
В минувшем сезоне Дрэймонд Грин принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 7,5 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 7 результативных передач.
«Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА в четвёртый раз за последние восемь лет, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.
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