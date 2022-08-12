Форвард МБА Логунова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»

12 августа в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония.



В ходе мероприятия министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил форварду женского баскетбольного клуба МБА Анастасии Логуновой орден «За заслуги перед Отечеством». На официальном сайте МБА отмечается, что награда вручена баскетболистке по указу президента РФ.



Напомним, в августе 2021 года Логунова стала серебряным призёром Олимпиады в Токио в баскетболе 3x3. В финале российская сборная уступила США.



«Это ещё один радостный день, который стал возможен благодаря большой работе до и во время Игр в Токио. Спасибо нашей большой команде, всем, кто нам помогал, болел за нас на Олимпиаде! Орден — большая и важная награда, понимание истинной ценности которой, наверное, придёт чуть позже. Сейчас все мысли о работе на сборах и предстоящем клубном сезоне», — приводит слова Логуновой пресс-служба МБА.