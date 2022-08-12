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Гомельский оценил перспективы «Локомотива-Кубань» в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ

Гомельский оценил перспективы «Локомотива-Кубань» в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ
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Известный комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы краснодарского «Локомотива-Кубань» в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, что подписания ещё будут — завершаются летние лагеря в НБА. Количество игроков, не подписавших контракты с клубами НБА, резко увеличится, рынок будет перенасыщен. Но даже с тем составом, который есть у «Локо» на сегодняшний день, команда выглядит боеспособной, имеющей возможности бороться не только за выход в плей-офф, но и за призовое место», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

По итогам прошлого сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» занял четвёртое место, уступив в серии за третье место казанскому УНИКСу — 1-3. Чемпионом Единой лиги ВТБ стал санкт-петербургский «Зенит», обыгравший в финале московский ЦСКА.

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