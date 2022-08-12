Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В сезоне-2022/2023 все игроки НБА будут носить нашивки в честь Билла Расселла

В сезоне-2022/2023 все игроки НБА будут носить нашивки в честь Билла Расселла
Комментарии

В предстоящем сезоне НБА все игроки будут носить на джерси нашивки с номером 6, а на площадке будет размещён логотип в виде клевера с таким же номером в честь легенды баскетбола Билла Расселла, сообщает Sports Illustrated.

Напомним, ранее НБА приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового Билла Расселла. Выступающие в настоящий момент под номером 6 баскетболисты смогут продолжить использовать его, несмотря на решение лиги.

Расселл скончался 31 июля. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо завоевания 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.

Расселл стал первым игроком в истории американской лиги, номер которого выведен из обращения во всей НБА.

Кумир, пионер и великий наставник. Каким Джордан, Мэджик и другие запомнят Билла Расселла Кумир, пионер и великий наставник. Каким Джордан, Мэджик и другие запомнят Билла Расселла
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022