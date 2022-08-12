В сезоне-2022/2023 все игроки НБА будут носить нашивки в честь Билла Расселла

В предстоящем сезоне НБА все игроки будут носить на джерси нашивки с номером 6, а на площадке будет размещён логотип в виде клевера с таким же номером в честь легенды баскетбола Билла Расселла, сообщает Sports Illustrated.



Напомним, ранее НБА приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового Билла Расселла. Выступающие в настоящий момент под номером 6 баскетболисты смогут продолжить использовать его, несмотря на решение лиги.



Расселл скончался 31 июля. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо завоевания 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.



Расселл стал первым игроком в истории американской лиги, номер которого выведен из обращения во всей НБА.