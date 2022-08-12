Гомельский: Шакил О'Нил не врал, говоря, что выжег бы всю современную НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о заявлении легенды НБА Шакила О'Нила, сказавшего, что он бы смог быть сильнее всех в современной НБА.



«Про доминацию Шакила в «краске» я полностью согласен. А в защите есть же построения, которые не требуют обязательной смены при пик-энд-ролле на периметре. Все зависит от концепции тренера. Мне просто повезло, что я видел Шакила ещё в студентах, когда его вес не превышал 120 кг. Соответственно, и подвижность была намного выше, чем на исходе его карьеры. Но и с учётом его 150 кг можно представить себе вариант с применением смешанной лично-зонной защиты. И дальше в дело вступает чистая статистика. Реализация трёхочковых бросков по-прежнему находится где-то у 35 процентов. А у Шакила броски на уровне 55 процентов. Думаю, что, говоря, что он выжег бы всю лигу, Шак не врал», — написал Гомельский на своём сайте.

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