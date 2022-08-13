Карл Мэлоун: Леброн — самый талантливый игрок из всех, что я видел

Легендарный форвард Карл Мэлоун назвал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса самым талантливым баскетболистом, которого он видел.



«Леброн — самый талантливый игрок из всех, что я видел. Других таких же баскетболистов я не видел. Порой люди выступают с громкими заявлениями, но не могут их потом чем-то подкрепит. Но позвольте я объясню. Мы прекрасно знаем, какие у Джеймса габариты и мы никогда больше не увидим, чтобы кто-то повторил те же вещи, которые он делает. Мой совет ненавистникам, смотрите и наслаждайтесь», — приводит слова Мэлоуна Fadeaway World.



В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с Леброном не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв лишь 11-е в регулярном чемпионате Западной конференции.

Новость по теме «Майами» выведет шестой номер из обращения в честь Леброна Джеймса, а не Билла Расселла