Карл Мэлоун: Леброн — самый талантливый игрок из всех, что я видел
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Легендарный форвард Карл Мэлоун назвал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса самым талантливым баскетболистом, которого он видел.
«Леброн — самый талантливый игрок из всех, что я видел. Других таких же баскетболистов я не видел. Порой люди выступают с громкими заявлениями, но не могут их потом чем-то подкрепит. Но позвольте я объясню. Мы прекрасно знаем, какие у Джеймса габариты и мы никогда больше не увидим, чтобы кто-то повторил те же вещи, которые он делает. Мой совет ненавистникам, смотрите и наслаждайтесь», — приводит слова Мэлоуна Fadeaway World.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с Леброном не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв лишь 11-е в регулярном чемпионате Западной конференции.
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