Уиндхорст: с Дюрантом и Ирвингом Симмонс может составить пугающее сочетание

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Бруклин Нетс» может на многое претендовать, если сохранит всех своих лидеров в текущее межсезонье.
«Есть мнение, что в этой команде Бен Симмонс может выступать на позиции центрового. Если нв площадку выйдет он, а вместе с ним Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Джо Харрис и Сет Карри, то мы увидим один из самых мощных снайперских составов, которые нам доводилось видеть.
Симмонс мог бы стать важной частью этой пятёрки. Он бы защищал позицию пятого номера и выступал в качестве созидателя. Симмонс может составить очень пугающее сочетание с лидерами «Нетс», — приводит слова Уиндхорста Clutch Points.
Отметим, что Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант в текущее межсезонье могут покинуть «Бруклин». Кайри интересуется «Лейкерс», а Дюрант подал запрос на обмен.
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