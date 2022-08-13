Драгич: предстоящий Евробаскет будет одним из самых сложных за всю историю

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по баскетболу.
12 августа сборная Словении в рамках подготовки к Евробаскету провела товарищеский матч со сборной Турции и одержала победу в овертайме со счётом 104:103. Победный бросок на счету Драгича.
«С Турцией играли отлично. По ходу игры были и удачные, и не очень удачные отрезки. Хочу поздравить соперника, у них сильная команда и они должны хорошо выступить на турнире.
Предстоящий чемпионат Европы обещает стать одним из самых напряжённых и самых сложных за всю историю. В этом году приехало много сильных игроков, будет много крепких команд. Нас нравится такая конкуренция, так что всё отлично», — цитирует Драгина Eurohoops.
Чемпионат Европы пройдёт с 1 по 18 сентября.
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