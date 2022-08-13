Дуэйн Уэйд: Большое трио «Майами» ненавидели в том числе из-за нашего цвета кожи

Известный в прошлом игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился воспоминаниями о Большом трио с Леброном и Крисом Бошем, а также предположил причины негативного к ним отношения.
Уэйд, Леброн и Бош выступали за «Майами» вместе на протяжении четырёх сезонов и выиграли два чемпионских титула.
«Никто ведь не возражает против титула, который завоевали Бёрд, Мэджик и Джордан. Они были не одни, как и мы. Невозможно выиграть титул, если тебя не окружают и другие сильные ребята. Мы знали, что нас ненавидели в том числе и за цвет кожи. Из-за того, что темнокожие игроки взяли всё под свой контроль и сами решили, как будет развиваться карьера.
У нас была сила и мы воспользовались ею. Но это вызвало ненависть со стороны, потому что трое чёрных парней изменили то, как отныне будет выглядеть НБА», — рассказал Уэйд в подкасте Джей Джей Редика.
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