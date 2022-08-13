Более 17 тысяч детей в США были названы в честь Коби Брайанта

В период с 2000 по 2021 год более 17 тысяч американских детей были названы Коби в честь легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, сообщает KTLA. Кроме того, популярность этого имени резко возросла после гибели Брайанта — в 2019 году 499 новорождённых были названы в честь Брайанта, в то время как в 2020 году, после гибели баскетболиста, это число выросло на 201 процент.
Кроме того, как сообщает CNN, в 2020 году на 216 процентов возросло использование имени Джианна — в честь погибшей вместе с отцом дочери Брайанта.
Напомним, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
За свою карьеру Мамба побил множество рекордов НБА, став одним из самых великих игроков лиги за всё время её существования. За карьеру Коби выдал 25 матчей с результативностью 50+ очков. Только Уилт Чемберлен (118) и Майкл Джордан (31) сделали это большее количество раз.
- 13 августа 2022
-
17:42
-
16:03
-
14:54
-
13:48
-
12:49
-
12:13
-
11:35
-
10:41
-
09:44
-
00:03
- 12 августа 2022
-
22:48
-
22:00
-
20:44
-
19:46
-
18:48
-
17:33
-
16:01
-
15:36
-
15:05
-
14:33
-
13:16
-
12:14
-
11:17
-
10:46
-
10:18
-
09:42
-
09:41
-
00:54
- 11 августа 2022
-
23:58
-
22:54
-
21:47
-
20:55
-
19:52
-
18:48
-
17:23