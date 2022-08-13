Более 17 тысяч детей в США были названы в честь Коби Брайанта

В период с 2000 по 2021 год более 17 тысяч американских детей были названы Коби в честь легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, сообщает KTLA. Кроме того, популярность этого имени резко возросла после гибели Брайанта — в 2019 году 499 новорождённых были названы в честь Брайанта, в то время как в 2020 году, после гибели баскетболиста, это число выросло на 201 процент.



Кроме того, как сообщает CNN, в 2020 году на 216 процентов возросло использование имени Джианна — в честь погибшей вместе с отцом дочери Брайанта.



Напомним, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.



За свою карьеру Мамба побил множество рекордов НБА, став одним из самых великих игроков лиги за всё время её существования. За карьеру Коби выдал 25 матчей с результативностью 50+ очков. Только Уилт Чемберлен (118) и Майкл Джордан (31) сделали это большее количество раз.