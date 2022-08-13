Экс-центровой «Пармы» Параховский подписал контракт с польским «Шленском»

Белорусский центровой Артём Параховский подписал двухлетний контракт с польским «Шленском», сообщает пресс-служба команды. «Шленск» будет выступать в Еврокубке в следующем сезоне.



Свою взрослую карьеру Артём Параховский начал в рижском ВЭФе. Затем он выступал за украинский «Будивельник» и итальянский «Канту». В 2012 году Артём попытался попасть в НБА через кэмп в Лас-Вегасе, но в итоге отправился в Турцию. Также в карьере игрока были «Хапоэль» из Иерусалима, «Нижний Новгород», два сезона в УНИКСе, «Маккаби» и «Ритас». Сезон-2019/2020 центровой начинал в белградском «Партизане», но в январе перебрался в «СИГ Страсбург».



В сезоне-2020/2021 Параховский подписал контракт с «Цмоки-Минск», в составе которого успел стать обладателем Кубка Беларуси и в среднем набирал 10,5 очка и 6,8 подбора в чемпионате Единой лиги ВТБ. В этом же году Артём покинул «драконов» и подписал контракт с испанской «Андоррой». В испанской Лиге АБК за 21 матч белорусский центровой в среднем набирал 6 очков и собирал 4,2 подбора, а в еврокубковых играх Артём отметился средними показателями в 4,5 очка и 3,7 подбора за шесть матчей.



Прошлый сезон Параховский провёл в составе пермской «Пармы», покинув клуб в марте 2022 года.

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