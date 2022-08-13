Руководитель клуба НБА считает, что «Орландо» стоит попытаться заполучить Джордана Пула

Руководитель одной из команд Восточной конференции считает, что «Орландо Мэджик» нужно постараться заполучить защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Джордана Пула следующим летом.
«На месте „Орландо“ я бы готовил предложение, если он станет ограниченно свободным агентом. С высокой долей вероятности «Голден Стэйт» не сможет повторить его», — приводит слова анонимного функционера Heavy.
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» в ближайшее время начнут переговоры о продлении контракта с Пулом. При этом, если спортсмен попросит высокую зарплату, то переговоры, вероятнее всего, будут отложены на следующее лето.
Джордан Пул летом 2023 года станет ограниченно свободным агентом, а Уиггинс — неограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» завоевал свой четвёртый чемпионский титул за последние восемь лет, обыграв в финале «Бостон Селтикс»(4-2).
- 13 августа 2022
-
19:59
-
18:54
-
17:42
-
16:03
-
14:54
-
13:48
-
12:49
-
12:13
-
11:35
-
10:41
-
09:44
-
00:03
- 12 августа 2022
-
22:48
-
22:00
-
20:44
-
19:46
-
18:48
-
17:33
-
16:01
-
15:36
-
15:05
-
14:33
-
13:16
-
12:14
-
11:17
-
10:46
-
10:18
-
09:42
-
09:41
-
00:54
- 11 августа 2022
-
23:58
-
22:54
-
21:47
-
20:55
-
19:52