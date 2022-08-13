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Руководитель клуба НБА считает, что «Орландо» стоит попытаться заполучить Джордана Пула

Руководитель клуба НБА считает, что «Орландо» стоит попытаться заполучить Джордана Пула
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Руководитель одной из команд Восточной конференции считает, что «Орландо Мэджик» нужно постараться заполучить защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Джордана Пула следующим летом.

«На месте „Орландо“ я бы готовил предложение, если он станет ограниченно свободным агентом. С высокой долей вероятности «Голден Стэйт» не сможет повторить его», — приводит слова анонимного функционера Heavy.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» в ближайшее время начнут переговоры о продлении контракта с Пулом. При этом, если спортсмен попросит высокую зарплату, то переговоры, вероятнее всего, будут отложены на следующее лето.

Джордан Пул летом 2023 года станет ограниченно свободным агентом, а Уиггинс — неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» завоевал свой четвёртый чемпионский титул за последние восемь лет, обыграв в финале «Бостон Селтикс»(4-2).

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