Ричард Джефферсон: Леброн не входит в список величайших игроков «Лейкерс»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон не считает Леброна Джеймса одним из величайших игроков «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Леброн сделал недостаточно для того, чтобы попасть в список величайших игроков «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играет там четыре года. Дважды они вообще не выходили в плей-офф. Один раз они проиграли в первом раунде. И у них только один титул», — приводит слова Джефферсона Fadeaway World.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В минувшем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.