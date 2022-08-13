Леброн Джеймс — наиболее вероятный владелец новой команды НБА в Лас-Вегасе

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является фаворитом в гонке за право владеть новым клубом лиги, сообщил инсайдер Рик Бьюкер в своём подкасте.
Помимо Леброна, в числе кандидатов на роль владельца команды назывались бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя и Флойд Мейвезер.
Ранее СМИ сообщали, что лигу ждёт расширение в 2024 году после истечения срока действующего коллективного соглашения, однако комиссар НБА Адам Сильвер опроверг эти слухи.
Как сообщалось, Национальная баскетбольная ассоциация выбрала Сиэтл и Лас-Вегас в качестве кандидатов на расширение.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.
- 13 августа 2022
-
22:49
-
21:56
-
20:52
-
19:59
-
18:54
-
17:42
-
16:03
-
14:54
-
13:48
-
12:49
-
12:13
-
11:35
-
10:41
-
00:03
- 12 августа 2022
-
22:48
-
22:00
-
20:44
-
19:46
-
18:48
-
17:33
-
16:01
-
15:36
-
15:05
-
14:33
-
13:16
-
12:14
-
11:17
-
10:46
-
10:18
-
09:42
-
09:41
-
00:54
- 11 августа 2022
-
23:58
-
22:54
-
21:47