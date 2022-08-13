Эксперт объяснил, почему Дюрант хочет перейти в «Филадельфию»

Эксперт Ник Райт высказался о желании форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта перейти в «Филадельфию Сиксерс».
«Я не удивлюсь, если Дюрант взглянул на «Сиксерс» с точки зрения баскетбола и сказал: «Эмбиид очень хорош, Харден отлично сочетается со мной на паркете. Да, мы способны выиграть титул, и, кстати, никто не сможет обвинить меня в том, что я присоединился к чемпиону. Эта команда только один раз выходила в финал конференции со времён Джулиуса Ирвинга». Я понимаю, почему Дюрант хочет туда», — приводит слова Райта FOX Sports.
Ранее сообщалось, что в «Сиксерс» положительно смотрят на перспективу объединения в одной команде Дюранта, Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. Восемь раз в последних 13 сезонах НБА один из этой тройки игроков становился самым результативным игроком чемпионата. Сам Кевин также рад возможности снова играть в одной команде с Харденом.
В «Филадельфии» готовы включить в обмен талантливого защитника Тайриза Макси. Кроме того, возможен вариант, при котором в сделку будут включены ещё два игрока — Тобиас Харрис и Матисс Тибулл.
- 13 августа 2022
-
23:51
-
22:49
-
21:56
-
20:52
-
19:59
-
18:54
-
17:42
-
16:03
-
14:54
-
13:48
-
12:49
-
12:13
-
11:35
-
10:41
-
00:03
- 12 августа 2022
-
22:48
-
22:00
-
20:44
-
19:46
-
18:48
-
17:33
-
16:01
-
15:36
-
15:05
-
14:33
-
13:16
-
12:14
-
11:17
-
10:46
-
10:18
-
09:42
-
09:41
-
00:54
- 11 августа 2022
-
23:58
-
22:54