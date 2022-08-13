Эксперт объяснил, почему Дюрант хочет перейти в «Филадельфию»

Эксперт Ник Райт высказался о желании форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта перейти в «Филадельфию Сиксерс».



«Я не удивлюсь, если Дюрант взглянул на «Сиксерс» с точки зрения баскетбола и сказал: «Эмбиид очень хорош, Харден отлично сочетается со мной на паркете. Да, мы способны выиграть титул, и, кстати, никто не сможет обвинить меня в том, что я присоединился к чемпиону. Эта команда только один раз выходила в финал конференции со времён Джулиуса Ирвинга». Я понимаю, почему Дюрант хочет туда», — приводит слова Райта FOX Sports.



Ранее сообщалось, что в «Сиксерс» положительно смотрят на перспективу объединения в одной команде Дюранта, Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. Восемь раз в последних 13 сезонах НБА один из этой тройки игроков становился самым результативным игроком чемпионата. Сам Кевин также рад возможности снова играть в одной команде с Харденом.



В «Филадельфии» готовы включить в обмен талантливого защитника Тайриза Макси. Кроме того, возможен вариант, при котором в сделку будут включены ещё два игрока — Тобиас Харрис и Матисс Тибулл.