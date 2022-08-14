Эксперт объяснил, почему «Лейкерс» не должны давать Леброну максимальный контракт

Эксперт ESPN Тим Бонтемпс высказался о возможном продлении контракта Леброна Джеймса с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Если вы посмотрите на ситуацию, в которой сейчас находятся «Лейкерс», то у них недостаточно места в потолке зарплат, чтобы заполнить ростер вокруг Леброна и Энтони Дэвиса. Единственный для них вариант — дождаться следующего лета, сделать так, чтобы Леброн отказался от своего контракта и, как Джеймс Харден этим летом с «Филадельфией», взял немного меньше денег. Если Леброн подпишет максимальное продление, то у «Лейкерс» попросту не будет возможности подписать новых игроков в следующем сезоне», — приводит слова Бонтемпса Sportskeeda.
Напомним, с 4 августа у Леброна Джеймса есть возможность подписать новый контракт с клубом на два года. За этот период 37-летний форвард заработает $ 97,1 млн. Другой вариант — Джеймс может выбрать соглашение на год с зарплатой $ 47 млн. Опция будет действовать до следующего открытия рынка свободных агентов.
Текущий контракт Леброна истекает в конце следующего сезона.
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