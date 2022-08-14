Стало известно, когда НБА представит предварительное расписание матчей нового сезона
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует представить предварительное расписание матчей сезона-2022/2023 на следующей неделе. Об этом, сославшись на источник в лиге, рассказал инсайдер Марк Стейн, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
Напомним, чемпионом НБА по итогам минувшего сезона стал «Голден Стэйт Уорриорз». В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал лидер команды Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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