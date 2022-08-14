Фрай: злюсь, когда О'Нила не включают в список величайших игроков всех времён

Экс-игрок НБА Ченнинг Фрай признался, что злится, когда в список величайших игроков всех времён не включают легендарного центрового, четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Шакила О'Нила.



«Я просто злюсь, когда Шака не включают в этот список. Трудно остановить выбор на одном игроке в этой лиге, которого бы единодушно признавали все. Один человек не может быть величайшим. Как же это неуважительно. Всем нравятся такие разговоры, но прекратите их, потому что все исходят из разных критериев», — сказал Фрай на канале Road Trippin' в YouTube.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе: