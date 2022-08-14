Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший одноклубник Леброна рассказал, куда ему следует перейти из «Лейкерс»

Бывший одноклубник Леброна рассказал, куда ему следует перейти из «Лейкерс»
Комментарии

Экс-игрок НБА Ченнинг Фрай высказал мнение, что лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу следовало бы вернуться в «Кливленд Кавальерс» — команду, в которой он начинал свой путь в НБА. В «Кливленде» вместе с Леброном выступал и сам Фрай.

«Можете ли вы представить себе последний год Леброна в Кливленде? Так вот я скажу ему в лицо, что он должен возвращаться в Кливленд», — приводит слова Фрая Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале Road Trippin' в YouTube.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

Новость по теме
Эксперт объяснил, почему «Лейкерс» не должны давать Леброну максимальный контракт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022