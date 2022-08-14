Бывший одноклубник Леброна рассказал, куда ему следует перейти из «Лейкерс»
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Экс-игрок НБА Ченнинг Фрай высказал мнение, что лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу следовало бы вернуться в «Кливленд Кавальерс» — команду, в которой он начинал свой путь в НБА. В «Кливленде» вместе с Леброном выступал и сам Фрай.
«Можете ли вы представить себе последний год Леброна в Кливленде? Так вот я скажу ему в лицо, что он должен возвращаться в Кливленд», — приводит слова Фрая Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале Road Trippin' в YouTube.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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