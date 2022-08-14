Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Говорит всё, что приходит в голову». Грин назвал игрока, который проявил бы себя в медиа

«Говорит всё, что приходит в голову». Грин назвал игрока, который проявил бы себя в медиа
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал игрока, который, по его мнению, смог бы проявить себя в медиапространстве. Им оказался защитник «Миннесоты Тимбервулвз», 21-летний американец Энтони Эдвардс.

«Думаю, что Энтони Эдвардс, потому что у него нерациональная уверенность в себе. Он говорит всё, что, чёрт возьми, приходит ему в голову. И я готов это признать. Он забавный и харизматичный», – сказал Грин в рамках своего YouTube-шоу.

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт Кендрик Перкинс включил Энтони Эдвардса в пятёрку лучших игроков лиги до 25 лет. Возглавил же список словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий за клуб «Даллас Маверикс».

Новость по теме
Кендрик Перкинс назвал топ-5 игроков НБА до 25 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022