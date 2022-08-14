Джейсон Тейтум рассказал, как однажды разбил бокал с вином Майкла Джордана

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, как однажды на светском мероприятии попал в курьёзную ситуацию с легендарным соотечественником Майклом Джорданом.
«У меня есть забавная история. Мы были в Париже, и утром я встретился с Майклом Джорданом. Это была презентация [бренда Jordan]. В тот же вечер у нас был ужин, на котором были все: Кармело [Энтони], Блэйк [Гриффин], Расселл [Уэстбрук], Спайк Ли.
Помню, что нервничал, когда пришёл. Майкл сидел рядом с женой, а за ней сидел Спайк. Итак, я вхожу и думаю, что сказать ему прежде, чем сесть. Хотя у нас, насколько я помню, уже был разговор до этого. Но когда я подошёл к нему, мои руки начали потеть. Я спросил «как дела», а когда протянул руку, то опрокинул его бокал с вином на стол, и он разбился. Я сказал: «Позволь мне помочь тебе». А он ответил: «Парень, всё нормально, нормально», – приводит слова Тейтума издание Fadeaway World.
- 14 августа 2022
-
23:12
-
22:03
-
19:58
-
17:57
-
16:26
-
15:20
-
14:40
-
13:57
-
12:51
-
11:36
-
10:37
-
09:58
-
00:57
- 13 августа 2022
-
23:51
-
22:49
-
21:56
-
20:52
-
19:59
-
18:54
-
17:42
-
16:03
-
14:54
-
13:48
-
12:49
-
12:13
-
11:35
-
10:41
-
00:03
- 12 августа 2022
-
22:48
-
22:00
-
20:44
-
19:46
-
18:48
-
17:33
-
16:01