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Эксперты считают Янниса Адетокунбо главным претендентом на награду MVP в новом сезоне

Эксперты считают Янниса Адетокунбо главным претендентом на награду MVP в новом сезоне
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Спортивные эксперты и журналисты ESPN считают звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо главным претендентом на награду самому ценному игроку сезона-2022/2023.

В голосовании греческий форвард набрал 43 балла (33,3%) и опередил ближайших преследователей на три очка. В топ-3 также попали Лука Дончич из «Даллас Маверикс» и Джоэл Эмбиид, представляющий «Филадельфию». Оба набрали по 40 баллов. Следом за ними расположился разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри с 14 очками.

Напомним, Яннис Адетокунбо уже дважды признавался самым ценным игроком сезона НБА – в 2019 и 2020 годах.

В последних двух сезонах награду получал сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В голосовании экспертов он лишь на седьмом месте с четырьмя очками.

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