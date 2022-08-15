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Бриттни Грайнер обжаловала приговор суда

Бриттни Грайнер обжаловала приговор суда
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Адвокат Мария Благоволина сообщила, что защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор.

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — приводит слова Благоволиной «РИА Новости Спорт».

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

4 августа Химкинский суд Московской области вынес приговор спортсменке. Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка оштрафована на 1 млн рублей.

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