Бриттни Грайнер обжаловала приговор суда

Адвокат Мария Благоволина сообщила, что защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор.



«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — приводит слова Благоволиной «РИА Новости Спорт».



Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



4 августа Химкинский суд Московской области вынес приговор спортсменке. Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка оштрафована на 1 млн рублей.

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