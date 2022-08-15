Генеральный секретарь РФБ переходит в центральный офис ФИБА

Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Наталья Галкина, занимавшая свой пост более десяти лет, продолжит работу в центральном офисе ФИБА в Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт РФБ.
«Новость, конечно, выдающаяся. С ходу не смогу даже вспомнить ни одного нашего функционера или менеджера, который уезжал бы из своей страны, из своей федерации в международную не просто как выборное лицо, а именно работать по контракту непосредственно в структуре. Это как бы аналог перехода игрока из российского клуба в команду НБА. Согласитесь, явление крайне редкое. Приглашение Натальи Галкиной в ФИБА — очень серьезный показатель, индикатор деятельности человека не только в РФБ, а в целом на международном уровне», — прокомментировал уход Галкиной президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В 2015 году Галкина была избрана президентом Ассоциации уличного баскетбола. 20 августа 2020 года она также была избрана членом Исполнительного комитета РФБ и Контрольно-ревизионной комиссии РФБ.
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