Яннис Адетокунбо не исключает, что в будущем перейдёт в «Чикаго»

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что в будущем может рассмотреть возможность перебраться в «Чикаго Буллз».



«Я думаю, что любой баскетболист, который отрицательно ответит на этот вопрос, будет лжецом. «Чикаго» — это команда, которая выиграла много чемпионатов, за неё выступал один из величайших баскетболистов в истории, если не величайший. Тут нечего и думать, все хотели бы играть за «Чикаго», так что кто знает, что будет в дальнейшем. Никто не может знать, что готовит жизнь. Возможно, когда-нибудь я буду в «Чикаго», но сейчас я предан «Милуоки», — приводит слова Янниса «твиттер» Fox32 Chicago Sports.



Действующий контракт Янниса с «Милуоки» рассчитан до 2026 года с опцией игрока на сезон-2025/2026.

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