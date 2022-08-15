Яннис Адетокунбо не исключает, что в будущем перейдёт в «Чикаго»
Поделиться
Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что в будущем может рассмотреть возможность перебраться в «Чикаго Буллз».
«Я думаю, что любой баскетболист, который отрицательно ответит на этот вопрос, будет лжецом. «Чикаго» — это команда, которая выиграла много чемпионатов, за неё выступал один из величайших баскетболистов в истории, если не величайший. Тут нечего и думать, все хотели бы играть за «Чикаго», так что кто знает, что будет в дальнейшем. Никто не может знать, что готовит жизнь. Возможно, когда-нибудь я буду в «Чикаго», но сейчас я предан «Милуоки», — приводит слова Янниса «твиттер» Fox32 Chicago Sports.
Действующий контракт Янниса с «Милуоки» рассчитан до 2026 года с опцией игрока на сезон-2025/2026.
Комментарии
- 15 августа 2022
-
15:01
-
13:29
-
12:40
-
12:16
-
11:34
-
10:49
-
10:07
-
09:24
-
07:57
- 14 августа 2022
-
23:12
-
22:03
-
19:58
-
17:57
-
16:26
-
15:20
-
14:40
-
13:57
-
12:51
-
11:36
-
10:37
-
09:58
-
00:57
- 13 августа 2022
-
23:51
-
22:49
-
21:56
-
20:52
-
19:59
-
18:54
-
17:42
-
16:03
-
14:54
-
13:48
-
12:49
-
12:13
-
11:35
Партнерский контент