Яннис Адетокунбо высказался о возможном переходе в «Чикаго Буллз»
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о возможном переходе в «Чикаго Буллз».
«Я думаю, что любой, кто занимается баскетболом и отвечает «нет» на этот вопрос, будет лжецом. Эта команда является одной из самых титулованных, за неё выступал один из величайших игроков в истории, если не величайший [Майкл Джордан].
Все хотят играть за «Чикаго». Ты никогда не знаешь, как всё будет и что для тебя приготовит жизнь. Вполне возможно, я буду играть за «Чикаго». Однако прямо сейчас я предан «Милуоки», – приводит слова баскетболиста Fox 32.
Напомним, контракт 27-летнего Адетокунбо с «Милуоки» действует до 2026 года с опцией игрока на сезон-2025/2026.
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