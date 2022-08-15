«Нижний Новгород» усилился форвардом сборной Беларуси

Белорусский форвард Максим Салаш подписал контракт с «Нижним Новгородом». Об этом баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.



Соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.



Последние два сезона игрок белорусской сборной провёл в составе «Сан-Пабло Бургос». В минувшем сезоне ACB Максим Салаш набирал 4,2 очка и 2,3 подбора в среднем за матч.



Вместе с испанским коллективом Салаш стал победителем Лиги чемпионов и Интерконтинентального кубка.



У Максима Салаша есть опыт игры в Единой лиге ВТБ — в сезоне-2017/2018 он выступал в составе «Цмоки-Минск», после чего перешёл в «Калев», а затем вновь вернулся в состав минского клуба. Всего в Единой лиге ВТБ он провёл три сезона.

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