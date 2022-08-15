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Инсайдер рассказал, почему «Лейкерс» будет сложно работать с Уэстбруком в следующем сезоне

Инсайдер рассказал, почему «Лейкерс» будет сложно работать с Уэстбруком в следующем сезоне
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Инсайдер Марк Стейн считает, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук может стать проблемой для «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне.

«Дарвину Хэму придется работать с Уэстбруком, что будет крайне сложно, учитывая, что Уэстбрук прекрасно понимает, что «Лейкерс» изо всех сил стараются обменять его. И он знает, что Леброн Джеймс очень хочет, чтобы Кайри Ирвинг занял его место», — приводит слова Марка Стейна Fadeaway World.

В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».

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