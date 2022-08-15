Уиндхорст: «Нетс» не влияет на клубы, чтобы обменять Дюранта, а он не влияет на «Нетс»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, почему в «Бруклин Нетс» не спешат с переговорами по обмену своей звезды Кевина Дюранта.
«Десять дней назад Кевин Дюрант и Джо Цай встретились в Лондоне. Дюрант и вправду попытался оказать давление, попросив уволить Стива Нэша и Шона Маркса. И угадайте, что произошло? Ничего. Динамика вокруг ситуации с Кевином Дюрантом не изменилась.
В переговорах об обмене нет срочности. Стратегия «Бруклин Нетс» не изменилась. И здесь всё дело в рычагах влияния. У «Нетс» нет рычагов влияния на другие команды, они не делают им стоящие предложения. И они не собираются их увеличивать. А у Кевина Дюранта нет рычагов влияния на «Нетс». Он просит обменять его, уволить тренера и генменеджера, а ему отвечают «нет», – сказал Уиндхорст в интервью ESPN.
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