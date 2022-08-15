Генеральный директор МБА: Марина Голдырева не требовала подписать её мужа

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян опроверг слухи о том, что разыгрывающая женской команды Мария Голдырева поставила условие клубу, что подпишет контракт только при условии, что её муж станет игроком мужской команды.



«Марина ничего подобного не требовала.



Глеб отыграл два сезона на уровне Единой лиги, выступая за «Енисей». Мы понимаем его функционал, знаем его личностные качества. Как можно увязывать его переход с позицией жены? Так сложилось, и это хорошо для обоих, но это не взаимосвязанные вещи.



При этом подчеркну, что у нас уже бывали такие случаи. В своё время у нас играл Сергей Торопов, который стал одним из лидеров сборной, и его жена Мария Торопова», — приводят слова Кочаряна «Известия».

Новость по теме МБА подписал контракт с Евгением Валиевым