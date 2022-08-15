Эй Смит: Симмонс клянётся, что готов к возвращению

Известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал о личном разговоре с австралийским игроком «Бруклин Нетс» Беном Симмонсом.
По словам Смита, Симмонс готов вернуться на площадку после травмы спины, несмотря на слухи о его нежелании играть за «Нетс». Напомним, в марте этого года у Симмонса диагностировали грыжу межпозвоночного диска. В начале мая спортсмен перенёс операцию.
«Столкнулся тут с Беном Симмонсом. У нас получился милый разговор. Понимаете, о чём я? Его личные дела – это его личные дела. Я поддерживаю его. Мне не нравилась его игра, но это в прошлом. Он готов к возвращению. Он клянётся, что готов. И я болею за него», – сказал обозреватель в эфире передачи First Take на ESPN.
Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, почему в «Нетс» не спешат с переговорами по обмену Кевина Дюранта.
- 15 августа 2022
-
23:59
-
23:49
-
22:52
-
22:47
-
21:55
-
21:41
-
21:03
-
20:03
-
19:52
-
18:06
-
17:36
-
16:15
-
15:01
-
13:29
-
12:40
-
12:16
-
11:34
-
10:49
-
10:07
-
09:24
-
07:57
- 14 августа 2022
-
23:12
-
22:03
-
19:58
-
17:57
-
16:26
-
15:20
-
14:40
-
13:57
-
12:51
-
11:36
-
10:37
-
09:58
-
00:57
- 13 августа 2022
-
23:51