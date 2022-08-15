Эй Смит: Симмонс клянётся, что готов к возвращению

Известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал о личном разговоре с австралийским игроком «Бруклин Нетс» Беном Симмонсом.

По словам Смита, Симмонс готов вернуться на площадку после травмы спины, несмотря на слухи о его нежелании играть за «Нетс». Напомним, в марте этого года у Симмонса диагностировали грыжу межпозвоночного диска. В начале мая спортсмен перенёс операцию.

«Столкнулся тут с Беном Симмонсом. У нас получился милый разговор. Понимаете, о чём я? Его личные дела – это его личные дела. Я поддерживаю его. Мне не нравилась его игра, но это в прошлом. Он готов к возвращению. Он клянётся, что готов. И я болею за него», – сказал обозреватель в эфире передачи First Take на ESPN.

Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, почему в «Нетс» не спешат с переговорами по обмену Кевина Дюранта.